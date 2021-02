Se rompe nuevamente la “monumental” bandera del redondel Masferrer

En diversas redes sociales registraron nuevamente el rompimiento de la “monumental” bandera, que fue instalada en redondel Masferrer a principios del mes de diciembre del 2020.

Desde diversos puntos, captaron el desgarrador momento en el que trabajadores de la municipalidad retiran nuevamente la tela, en algunos extremos atascada entre las ramas de los árboles que adornan el redondel y en otros puntos en cables del tendido eléctrico.

Hasta el momento aún no hay un pronunciamiento por parte de la alcaldía capitalina.

Asi las imágenes en Masferrer! A mi me enseñaron a respetar la bandera. Se supone que la bandera, no debe tocar el piso no? @alcaldia_ss si no hay respeto a la patria, entonces que? Francamente esto duele! #masrespeto @emuyshondt pic.twitter.com/ODvAjL5c4V

— Sarah Printemps (@SarahPrintemps) February 25, 2021