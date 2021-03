Quedan en libertad a 3 sospechosos de matar a Ramón Kury

El Tribunal Segundo de Sentencia dejó en libertad a tres sospechosos de matar al líder del PCN, Ramón Kury, quien fue asesinado el 26 de abril de 2018.

Tras finalizar la vista pública, el juez programó la lectura de la sentencia para las 2:45, donde decretó libertad para los tres sospechosos falta de pruebas que demostrara su participación en el hecho.

Los imputados que fueron dejados en libertad son el ex agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Santos Hernández Beltrán, y los hermanos Samuel Elías y Óscar Remberto Delgado Navas, quienes fueron empleados de la Asamblea Legislativa.

Oscar Remberto fue el único de los acusados en estar presente en el juzgado capitalino, ya que se encontraba bajo libertad condicional y era vigilado por un brazalete electrónico. Los otros dos sospechosos participaron de la audiencia de manera virtual.

Carlos Murillo, defensor de los hermanos Navas, dijo que el arma con la que fue asesinado Kury no pertenecía a su cliente. Asimismo, aseguró que la evidencia recolectada del cuerpo de Kury no cincidía con el arma que fue incautada a su cliente, según los resultados del perito balistico realizado. La Fiscalía asegura que el arma homicida no ha sido encontrada.

El juez fundamentó su fallo en que la acusación de la fiscalía se sustentó en “puras conjeturas y en evidencias que no fueron obtenidas de forma legal”.