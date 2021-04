Fallece esposo de la Reina Isabel II, Príncipe Felipe de Edimburgo a los 99 años

La Casa Real Británica anunció que esta mañana falleció el esposo de la Reina Isabel II, el Principe Felipe de Edimburgo.

“Con profundo pesar, su majestad la reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo”, se lee en el comunicado del Palacio de Buckingham.

En el mismo detalla que el Duque falleció pacíficamente en el castillo de Windsor, a los 99 años de edad, luego que en marzo pasado dejara el hospital después de una estadía de un mes para recibir un tratamiento.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que el duque de Edimburgo “inspiró la vida de innumerables jóvenes”. Agregó desde su residencia en Downing Street que “ayudó a dirigir la Familia Real y la monarquía para que siga siendo una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional”.

El príncipe Felipe se casó en 1947 con la entonces princesa Isabel, 5 años antes de que ella se convirtiera en reina, y fue el consorte real con más años de servicio en la historia británica.

The Royal Family join with people around the world in mourning his loss.

Further announcements will be made in due course.

Visit https://t.co/utgjraQQv5 to read the announcement in full.

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021