Alcaldes de San Rafael Obrajuelo y Zacatecoluca capturados por casos de Corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC) realizaron esta madrugada la operación Monarca en la que capturaron al alcalde de Zacatecoluca por el FMLN, Dr. Salvador Francisco Hirezi Morataya, y al alcalde de San Rafael Obrajuelo por GANA, Rafael Amilcar Aguilar Alvarado.

Junto a los alcaldes también fueron capturadas otras 17 personas, acusadas por los delitos de negociaciones Ilícitas y coautoría en cohecho propio, cohecho impropio, cohecho activo y negociaciones ilícitas. Entre ellos también agentes de la PNC.

El arresto del alcalde de Zacatecoluca se realizó en Santa Tecla, La libertad, donde le incautaron dinero en efectivo que tenía en su poder y cuya procedencia legal aún no ha sido determinada. También registraron la captura de Jaime Gilberto Váldez Hernández, ex diputado del partido FMLN, a quien le incautaron un arma de fuego de la que no portaba documentación legal, por lo que se le sumará el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.

Informamos que durante la inspección realizada en el caso del alcalde de San Rafael Obrajuelo hemos encontrado dinero en efectivo. pic.twitter.com/3slEc9tIye — PNC El Salvador (@PNCSV) April 26, 2021

Las investigaciones que llevaron a cabo estas capturas se iniciaron en agosto del año 2020, donde estuvieron investigando más de 25 agentes, junto con los que se llevaron a cabo al menos 14 allanamientos.

Como parte de la investigación, detallaron que estas capturas solo son una parte de lo que implica toda la organización. “Es todo un entramado que involucra a los alcaldes, regidores, empresarios locales, exdiputados a los cuales les asignaban las obras, vendían el maíz que el Gobierno daba, utilizaban mal el dinero del FODES, entre otras”, detalló el Ministro de Seguridad y Justicia.

Durante el operativo también fue capturado un regidor municipal de Zacatecoluca, Carlos Arturo Araujo Gómez, quien era un encargado de finanzas de la organización. También fue detenido Luis Ángel Jiménez Benítez por cohecho activo, Luis Armando Gómez Alvarado por cohecho impropio, Santos Portillo González por negociaciones ilícitas y José Ricardo Pineda por cohecho activo.

El alcalde de Zacatecoluca es acusado de cuatro casos de Negociaciones Ilícitas y tres casos de Cohecho Impropio.

Por la vinculación de empresarios en estos hechos de corrupción encabezados por los alcaldes municipales, también se realizaron allanamientos en la colonia San Nicolás, de la Cima 2, en San Salvador. También fueron detenidos:

José René Hernández (padre), empresario.

José Hernández Quinteros (hijo), empresario, ambos vinculados a estos actos de corrupción municipal.

Edenilson Amilcar Pérez Pérez, encargado de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones (UACI) de Zacatecoluca.

José Denis Córdova Erizondo, concejal de Zacatecoluca.

Y Miguel Ángel Chicas, abogado.

“Con estas capturas estamos resolviendo casos de negociaciones ilícitas, que se daban entre miembros de los consejos municipales y empresarios del sector transporte y construcción”, detalló el Fiscal General de la República, Raúl Melara.

El operativo continúa y en las próximas horas se conocerá un informe oficial de las detenciones totales.

Diferentes actividades ilícitas le han sido encontradas al edil, por lo que esta detención es una muestra clara que nuestra institución no escatimara recursos en el combate de la corrupción. pic.twitter.com/DrndYDDSux — PNC El Salvador (@PNCSV) April 26, 2021

Esta detención es una muestra de que la corrupción que ha sufrido nuestro país por muchos años no quedará impune. Nuestra institución siempre velará por el bienestar del pueblo salvadoreño. pic.twitter.com/oZmzQtfIuM — PNC El Salvador (@PNCSV) April 26, 2021

Asimismo, hemos capturado a Rafael Amilcar Aguilar, alcalde de San Rafael Obrajuelo, La Paz, por el delito de peculado. pic.twitter.com/djup1IB5sT — PNC El Salvador (@PNCSV) April 26, 2021