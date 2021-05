Sala declara inconstitucional la destitución de los magistrados

Tras la destitución de los magistrados, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se pronunció rechazando la decisión de los nuevos diputados de la Asamblea Legislativa.

A través de Twitter publicó la resolución sobre la decisión de destituir a los magistrados que fueron electos por la anterior Asamblea, la cual estaba dominada por ARENA y el FMLN. En su resolución expresó:

“Declárase que la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional (…) es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa”.

La Sala explicó que el control de actos políticos, jurídicos y administrativos “resulta necesario en una República para la defensa y garantía del elemento sustancial de una democracia” compatible con la Constitución.

También declaró que la decisión tomada “viola la independencia judicial, pues no está precedida por las garantías que manda la Ley y que destituir a magistrados por “emitir sentencias” que no favorecen al órgano ejecutivo no “constituye un factor disuasorio para cualquier otra conformación de esta sala”, añadieron.

La Sala asegura que las destituciones no está precedida por las garantías procesales necesarias para asegurarla e incluso, su hubiese estado precedida por un proceso, esta afecta la dimensión extrema de dicho principio formal que exige la presión por parte de lo demás Órganos del Estado.