Denuncian despidos injustificados en alcaldía de Mejicanos

Un grupo de trabajadores de la alcaldía de Mejicanos se concentraron esta mañana frente a las instalaciones de la comuna para buscar respuesta por los supuestos bloqueos que la nueva gestión ha impuesto en su contra.

Esta mañana alrededor de 25 personas no pudieron ingresar a la comuna y su ingreso fue bloqueado por miembros de Cuerpo de Agentes Municipales, quienes aseguraron que su ingreso no estaba permitido por “órdenes superiores”.

Por otro lado, empleados de la misma comuna también denunciaron que desde la llegada de la nueva administración son más de 100 personas las que fueron borradas del sistema de marcación y por lo tanto no han podido retomar sus labores para este día.

“Ya no podemos marcar. No aparecemos en marcación. Estamos denunciando despidos injustificados, acoso laboral, maltrato, violación a los derechos laborales, intimidación. Nosotros nos estamos manifestando no a través de alguien, sino como empleados municipales. Lo hacemos porque tenemos derecho a nuestro trabajo y necesidad”, dijo una de las personas afectadas por los despidos.