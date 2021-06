Agredió sexualmente a tres niñas en Ilopango

El Tribunal Cuarto de Sentencia impuso en las últimas horas una condena de 24 años de cárcel contra un sujeto que fue encontrado culpable de agredir sexualmente a tres niñas.

De acuerdo a las investigaciones, José Leonidas Rosales Hernández cometió las agresiones sexuales entre los años 2016 y 2017, al interior de su vivienda ubicada sobre la carretera de Apulo, en el municipio de Ilopango.

Las víctimas relataron que llegaban a la vivienda del imputado junto a su mamá a visitarlo, pero que en un descuido Rosales las llevaba a su habitación, donde les realizaba los tocamientos en las partes íntimas.

Una de las víctimas también detalló que en una ocasión le contó a su mamá sobre lo que sucedía, pero ésta no no creyó e hizo caso omiso a la situación. Pero en 2019, otra víctima -que ya era una adolescente- le contó a sus padres lo sucedido años atrás y no les había contado antes “porque le daba pena”, sin embargo el papá de las niñas interpuso la denuncia en una sede policial.