El Salvador busca convertirse en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal

El presidente Nayib Bukele anunció este sábado la intensión de asociar a El Salvador con la compañía de billetera digital, Strike, para construir “la infraestructura financiera moderna del país” utilizando tecnología bitcoin.

Aunque de momento se esperan detalles sobre cómo funcionará la implementación, se dice que el Gobierno salvadoreño ha reunido un equipo de líderes de bitcoin para construir “un nuevo ecosistema financiero” con la moneda digital como capa base.

En sus redes sociales el mandatario escribió: “Bitcoin tiene una capitalización de mercado de $ 680 mil millones de dólares. Si el 1% se invierte en El Salvador, eso aumentaría nuestro PIB en un 25%. Por otro lado, Bitcoin tendrá 10 millones de nuevos usuarios potenciales y la forma de más rápido crecimiento para transferir 6 mil millones de dólares al año en remesas”.

En otro tweet continuó: “Mediante el uso Bitcoin, la cantidad recibida por más de un millón de familias de bajos ingresos aumentará en el equivalente a miles de millones de dólares cada año. Esto mejorará la vida y el futuro de millones”.

En El Salvador, aproximadamente el 70% de las personas no tienen cuentas bancarias o tarjetas de crédito. Las remesas, o el dinero enviado a casa por los salvadoreños en el exterior, representan más del 20% del producto interno bruto del país.

Cabe destacar que, según la CNBC, Bitcoin no está respaldado por un activo, ni tiene la fe y el respaldo de ningún gobierno en particular. Su valor se deriva, en parte, del hecho de que digitalmente es escaso; Solo existirán 21 millones de bitcoins.

