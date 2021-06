Siete pandilleros ebrios provocan choque en Avenida España, San Salvador

Pandilleros en estado de ebriedad provocaron este viernes un choque sobre la Avenida España y 21 calle oriente, a la altura del Mercado San Miguelito, en el municipio y departamento de San Salvador.

Autoridades policiales confirmaron que en el vehículo gris se conducían 7 miembros de la Pandilla 18, quienes al no respetar un alto chocaron contra un pick up blanco y finalmente alcanzaron a impactar contra otro pick up rojo que se encontraba estacionado en la zona.

Los delincuentes fueron detenidos en vías de investigación y hasta el momento no se descarta que sean procesados por Agrupaciones Ilícitas.