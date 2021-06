Preparan propuesta de reforma al sistema de pensiones

Miembros de la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna preparan propuesta al sistema provisional de pensiones, un método que consideran poco beneficioso para los trabajadores.

Según el coordinador de la Mesa de Trabajo, Mario Montes, en el país debería existir una sola asociación autónoma para los distintos sectores cotizantes, por lo que han planteado la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social, “una instancia autónoma” que sea para beneficio de los diferentes sectores.

Explicó que una de las “trampas” de las reformas del 2017 fue la posibilidad de retirar el 25% del total de sus ahorros, “porque no dijeron en qué momento lo iban a pagar y -tampoco- dijeron que la persona que no pague -lo que retiró- no se puede pensionar”. “No estamos para que jueguen con los trabajadores y más a los 60 años”, dijo Montes.

En los próximos días la organización espera presentar una propuesta de Ley para que sea aprobada durante los próximos meses y que la anterior sea derogada.