Extinguen propiedades de exalcalde condenado por narcotráfico

El juzgado de Extinción de Dominio ordenó este jueves la confiscación de los bienes del exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores y de otras tres personas.

Las propiedades confiscadas fueron 12 inmuebles, seis equinos, 78 semovientes y siete vehículos; todo valorado en más de $600,000. Sin embargo, Ulises del Dios Guzmán, defensor de Ayala Flores, aseguró que la resolución del juzgado especializado es “inconstitucional, ilegal, arbitraria”.

Agregó que “no se acreditaron delitos, reconoce que no hubo ingreso ilícito proveniente de delito, reconoce que no hubo compra de los inmuebles con dinero de los ilícitos que no comprobaron y sin embargo, extinguen los bienes”.

El exfuncionario fue condenado el 9 de noviembre pasado a 45 años de prisión, 38 años por narcotráfico y siete por tráfico ilegal de personas.