Dos muertos y 20 desaparecidos tras impactante deslizamiento de tierra en Japón

Dos personas fallecieron y al menos unas 20 se encuentran desaparecidas por un deslizamiento de tierra ocurrido este sábado en Atami, una ciudad costera al sureste de Tokio.

En videos grabados por ciudadanos y difundidos a través de redes sociales se observa el momento en el que un gigantesco alud de barro se llevó por delante edificios enteros, arrastrando automóviles y parte del tendido eléctrico de la calzada de la ciudad de Atami.

El temporal que golpea al archipiélago nipón ha provocado las lluvias récord registradas en las últimas horas en el centro y el oeste de Japón, sobre todo a las prefecturas de Kanagawa y Shizuoka, al sudoeste de Tokio, donde han caído más 790 y 550 milímetros de lluvia en 72 horas, según datos de la Agencia Meteorológica nipona.

El gobierno estableció un grupo de trabajo para responder a este desastre que ha provocado desbordamientos de ríos, inundaciones y corrimientos de tierra que cada vez son más habituales en el archipiélago nipón.

🇯🇵A powerful landslide occurred in Japan in the city of Amami, Shizuoka Prefecture, at least 20 people were injured, 10 houses were destroyed. Local media urge more than 35.5 thousand people to be evacuated due to the threat of new landslides#Japan pic.twitter.com/TRjNWSKaCt

