Dos subinspectores de la PNC mueren en accidente de tránsito sobre carretera Comalapa

Dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fallecieron esta madrugada un accidente de tránsito registrado sobre el kilómetro 17 de la carretera Comalapa, a la altura del instituto Simón Bolivar, en el municipio de Santo Tomás, al sur del departamento de San Salvador.

De acuerdo a los primeros informes, los oficiales de la PNC se conducían a bordo de un vehículo particular y a eso de las 4:40 am impactaron contra un caballo que cruzaba la carretera, provocando además que un pick up y otro vehículo los impactaran en la parte trasera.

Tras el impacto los subinspectores de la Policía, identificados como Sonia Isabel Ponce y Godofredo Paredes Anzora, fallecieron en la escena.

El accidente se mantiene acordonada bajo investigación. El tráfico vehicular en la zona se mantiene complicado.