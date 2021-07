Piden 9 años de cárcel para exdirectores de Centros Penales por actos de corrupción

Este lunes finalizó el juicio contra los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, acusados por los delitos de administración fraudulenta y actos arbitrarios.

De acuerdo a las investigaciones, Hernández y Rauda habrían desviado fondos de las tiendas institucionales durante sus administraciones.

El Ministerio Público señaló de gastos que no están contemplados en la ley en las tiendas penitenciarias; es decir, que no eran utilizados en beneficio de los privados de libertad si no para otros fines.

Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2017, según ha estimado la Fiscalia.

Se estima que el monto supera los $208,000 dólares de los cuales mas de $121,238 dólares se le atribuyen a Rodil Hernández y a Nelson Rauda más de $87,154 dólares.

Los dos exfuncionarios ya fueron absueltos una vez. El fallo se conocerá el próximo viernes a las 2:00 pm. La Fiscalía pide una condena de 9 años en prisión, 5 años por administración fraudulenta y 4 por actos arbitrarios.