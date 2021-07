Denuncian captura de Exministra de Salud, Violenta Menjivar

Miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) denunciaron a través de redes sociales la captura de Violeta Menjivar, exministra de Salud y exalcaldesa de San Salvador.

En la denuncia detallaron que Menjivar habría enviado un mensaje de texto a miembros de su partido que decía: “La policía me ha detenido y me llevan por el estadio por la avenida Olímpica, prácticamente me estaban esperando cerca de la casa, no se ha que me llevan”.

El exdiputado Santiago Flores confirmó dicho mensaje y aseguró que a pesar que intentó comunicarse con ella posteriormente, no fue posible.

El abogado de la ex viceministra, José González, dijo a la prensa que si había una imputación en su contra que “debe recurrir a los tribunales. Eso procede legalmente”.

En la misma denuncia también se habló de la captura de la ex Viceministra de Educación, Erlinda Hándal; sin embargo, hasta el momento se desconocen mayores detalles de las detenciones.