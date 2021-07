Nueva York pagará $100 a quienes se vacunen contra el COVID-19

Este miércoles el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, confirmó que pagará $100 a quien se vacune contra la covid-19 en un centro municipal.

La nueva medida busca dar un incentivo a la población de la Gran Manzana, que ahora mismo roza los 10 millones de dosis administradas, pero que en las últimas semanas se ha visto disminuida la afluencia de personas en los centros de vacunación.

Nueva York ya había ofrecido diferentes incentivos de distintos tipos para impulsar las vacunaciones, que han incluido desde hamburguesas y papas fritas gratis, hasta sorteos de premios de 5 millones de dólares.

La entrega de dinero en efectivo tampoco es nueva en Estados Unidos, pues ha sido empleada por otras ciudades para impulsar sus campañas de vacunación, sobre todo ante el avance de la variante Delta, que está haciendo que vuelvan a subir con fuerza los contagios en el país.

STARTING FRIDAY:

Get your first dose of the #COVID19 vaccine at a City run site and you’ll get $100.

It’s that simple.

➡️ https://t.co/V1jusyFv1K https://t.co/etaipgbCtd pic.twitter.com/w7V1nKrk9S

— NYC Mayor’s Office (@NYCMayorsOffice) July 28, 2021