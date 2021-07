Sidney prolonga cuarentena por creciente brote de COVID-19

Autoridades de Sidney anunciaron este miércoles que prolongarán por un mes más la cuarentena ante un creciente brote de COVID-19 y las bajas tasas de vacunación en Australia.

La ciudad más grande de Australia tenía previsto salir del cierre el 30 de julio, después de cinco semanas, pero las restricciones se mantendrán hasta el 28 de agosto, ante el aumento de los contagios.

Durante las últimas horas autoridades confirmaron 177 nuevos casos ligados al brote de Sídney, que comenzó a mediados de junio cuando el conductor de una limusina transportó a la tripulación de un vuelo internacional que se había contagiado del virus.

“Realmente necesitamos que la gente haga lo correcto siempre. No bajen la guardia”, dijo la jefa del gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, al mismo tiempo que pidió a la población para que reporte a todos aquellos que no estén cumpliendo con las medidas.

Australia ha sido elogiada por su éxito en contener la pandemia, tras cerrar sus fronteras en forma temprana y erradicar los focos de contagio, pero con una población poco vacunada, ha luchado por contener la contagiosa variante Delta, que fue originalmente detectada en India.

📣STAY AT HOME ORDER – ADDITIONAL RESTRICTIONS across Greater Sydney incl. the Central Coast, Blue Mountains, Wollongong and Shellharbour📣 pic.twitter.com/pTfIMsnFAx

— NSW Health (@NSWHealth) July 28, 2021