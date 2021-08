El Salvador es declarado como un país de alto contagio por COVID-19

Luego de un incremento de contagios de COVID-19 y las cuatro peligrosas variantes confirmadas por el Ministerio de Salud, El Salvador fue catalogado como “un país de alto contagio”.

Los Centros para Prevención y el Control de Enfermedades posicionó al país como uno de “alto nivel de contagio”, por lo que recomiendan a las personas que van a ingresar al país se aseguren de haber cumplido con el esquema de vacunación antes de viajar.

Al ingresar a El Salvador, el personal solicitará el esquema de vacunación, así como hacer uso correcto de la mascarilla, mantener el distanciamiento social e implementar todas las medidas de bioseguridad necesarias.

Mientras que las personas no vacunadas, piden evitar los viajes no esenciales, pero de no ser posible, deberán presentar una prueba PCR negativa, realizada en un plazo no mayor de 72 horas.

Según cifras oficiales, en El Salvador se han detectado 88.371 casos de COVID-19, de los cuales 8.677 se encuentran activos, 2.742 han fallecido y 76.952 se han recuperado de la enfermedad.