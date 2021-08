Al menos 6 muertos en el aeropuerto tras masivas huidas de Afganistán

Al menos seis personas han muerto un multitudinarias y desesperadas escaladas hacia aviones en el aeropuerto de Kabul, luego que talibanes tomaran el control de Afganistán.

Las impactantes imágenes divulgadas en redes sociales muestran a los civiles corriendo por la pista del aeropuerto, como un desesperado intento por huir del país, mientras que otros intentan sujetarse al exterior de los aviones ya repletos.

Entre los muertos se encuentran cuatro personas relacionadas con los supuestos disparos de soldados estadounidenses, según aseguraron a Efe testigos presenciales. “Vi a tres civiles y a un combatiente talibán muertos por el tiroteo entre los talibanes y las fuerzas estadounidenses”, afirmó a Efe Mirwais Yusufi, un testigo que también estaba tratando de abandonar el país.

Otros videos reflejan escenas de caos total en las pistas, con civiles peleándose por subir a las pasarelas o escaleras que conducen a los aviones.

Total chaos at Kabul airport, contractors working for the US, UK, and other western nations, their families, and people who feel the urge to leave fearing for their lives, wanted to be the last passenger on this plane. pic.twitter.com/XI6oGCsR49

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) August 16, 2021