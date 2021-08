“Grace” evolucionó de tormenta tropical a huracán

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó este miércoles que “Grace” se ha convertido en huracán al pasar por las Islas Caimán.

Tras la toma de fuerza del fenómeno, los meteorólogos han anunciado que “se esperan condiciones de huracán y una peligrosa marejada ciclónica” en la península de Yucatán, en el este de México, a partir de la noche de hoy o del jueves por la mañana.

“Grace” comenzó este miércoles a azotar las Islas Caimán con fuertes lluvias y vientos máximos de hasta 100 kilómetros por hora tras su paso por Haití, que recientemente resultó gravemente afectado por un terremoto que dejó más de 1.000 muertos.

El NHC indicó que, a las ocho de la mañana de este miércoles, la tormenta ya estaba localizada a 30 kilómetros al sureste de la isla Gran Caimán y a unos 650 kilómetros al este de Tulúm, en México.

Grace comenzó a alejarse el martes de Haití. Aunque se había debilitado a depresión tropical en su paso por el Caribe, el martes evolucionó a tormenta tropical y ahora a huracán.

El fenómeno, el séptimo de estas características de la actual temporada de huracanes del océano Atlántico, ha dejado fuertes lluvias y vientos en Haití, Jamaica, Islas Caimán y zonas de Cuba.

Grace has become a hurricane over the northwestern Caribbean Sea and is headed toward the Yucatan Peninsula. Here are the 11 am AST Key Messages. For details on Hurricane #Grace, visit https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/VrGuOEl0ki

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 18, 2021