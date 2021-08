Al menos 21 muertos y 20 desaparecidos tras inundaciones en Tennessee, Estados Unidos

Al menos 21 personas murieron y otras 20 han sido reportadas como desaparecidas tras graves inundaciones que azotaron el condado de Humphreys en el centro de Tennessee, dijeron funcionarios locales.

Entre los muertos había unos gemelos de 7 meses, dijo el lunes a CNN el portavoz de la Agencia para el Manejo de Emergencias del Condado de Humphreys, Gray Collier.

Los funcionarios locales han expresado su conmoción desde que la lluvia inundó la región el sábado, arrasando con personas, casas y vehículos mientras los residentes trataban de escapar del torrente de agua. La inundación dañó la infraestructura, escuelas, hogares y otras instalaciones en Waverly, dijo Gillespie.

Tennessee fue golpeado el sábado por tormentas e inundaciones calificadas por los meteorólogos de “históricas”, que dejaron 38 centímetros o más de lluvia. Caminos rurales, carreteras estatales y puentes fueron arrasados y miles de personas se quedaron sin electricidad.

Inicialmente se informó de la desaparición de unas 40 personas, pero a última hora de la tarde ese número se había reducido a la mitad. “Tenemos la esperanza de estar llegando al final de esa lista”, dijo Gillespie.

Los funcionarios locales en Waverly compararon la tormenta con un huracán o un tornado, y dijeron que el agua subió tan rápido que algunas personas no tuvieron tiempo de desalojar sus viviendas. Las operaciones de rescate continuaban el domingo, y los trabajadores iban de casa en casa para buscar víctimas o personas que necesitaran asistencia.

Absolute devastation this morning in Waverly, Tennessee from major flooding last night. Local reports of over 17” of rain was observed. Photos from the Hardin County Fire Department. As of 8pm last night there were 10 confirmed fatalities and 31 missing. #TNwx pic.twitter.com/YZWZ317wQ4

— Beth Carpenter | TDS Weather (@B_Carp01) August 22, 2021