Presentan aviso contra exfuncionarios que recibían sobresueldos en Gobiernos anteriores

Diputados que conforman La Comisión Especial que investigan los sobresueldos, llegaron este lunes a la Fiscalía General de la República para presentar cuatro avisos contra funcionarios y exfuncionarios vinculados a la entrega de sobresueldos en Gobiernos anteriores.

El aviso se presentó contra Carlos Q. Schmidt, ex vicepresidente de la República en la administración de Francisco Flores; Ana Vilma de Escobar, ex vicepresidenta de la República; Rodrigo Ávila, actual diputado de ARENA y exdirector de la PNC; Luis Mario Rodríguez, ex secretario jurídico de la Presidencia en la administración Saca.

Según las investigaciones de la Comisión Especial, el diputado Ávila es señalado de recibir más de $4.000 mensuales, en concepto de sobresueldos, mientras que Ana Vilma de Escobar recibió sobresueldos por un monto de $10.000 mensuales.