Motorista de la Ruta 42 detenido por conducir en estado de ebriedad

El Viceministerio de Transporte realizó esta mañana un control antidoping sobre la Alameda Roosevelt, a la altura del Parque Cuscatlán, en San Salvador.

Durante el control fueron detenidos doce conductores por no portar documentos en regla y a un motorista de la ruta 152 por resultar con 82 mg/dl de alcohol en aire espirado.

Mientras que otro conductor de la ruta 42 fue detenido tras detectarle 248 mg/dl de alcohol en aire espirado. La unidad fue retenida mientras que el conductor fue esposado y llevado a una delegación donde esperará un proceso judicial por el delito de Conducción Peligrosa.

➡️12 conductores sancionados por no portar documentación en regla.

Junto a @PNCSV, sacamos de circulación a conductor de la ruta 42 por resultar con 248 mg/dl de alcohol en aire espirado.

No pongas en riesgo tu vida y la de los demás, no conduzcas si has consumido bebidas embriagantes.

🍺🚫🚍 pic.twitter.com/WLHgHkNRxx

— VMT (@VMTElSalvador) September 6, 2021