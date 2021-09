Incluyen a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, en lista de Actores Corruptos de EEUU

La mañana de este Lunes, han sido incluidos los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional a la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos, mejor conocida como Lista Engel.

La Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dio a conocer que tal como lo había expresado el 4 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos evaluó las acciones que debilitan la democracia tomadas por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional, avalaron la reelección presidencial inmediata, contrario a lo que claramente dice la constitución salvadoreña que no permite la reelección inmediata.

Además, cabe destacar que los pasados cinco magistrados previos fueron abruptamente removidos sin una causa legítima después de que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo.

Los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional: Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lovos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Nahún Martínez han sido añadidos hoy a la Lista de Actores Corruptos y Anti Democráticos (Lista Engel).

In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021