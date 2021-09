El bitcóin baja un 5% después de que China declaro ilegales las criptomonedas

El bitcóin, la criptomoneda más conocida del mercado, ha bajado hoy cerca de un 5 % tras el anuncio de China que ha declarado ilegales todas las transacciones con criptomonedas en su territorio.

El precio del bitcóin se ha desplomado en 5% tras el anuncio de China, llegando a un valor de $41,500 dólares estadounidenses.

El Banco Central de China ha prohibido cualquier actividad relacionada con las criptomonedas, lo cual incluye pagos, compraventas, minado y actividades publicitarias. Según explico en su comunicado, “el comercio y la especulación” con criptomonedas ha aumentado “el lavado de dinero, la recaudación ilegal de fondos, los esquemas piramidales y otras actividades criminales e ilegales”.

En su comunicado, el Banco Central también advirtió que quienes no respeten la reglamentación serán “investigados por responsabilidad penal de acuerdo con la ley”.

Expertos advierten que el precio podría caer por debajo de los $40,000, el ether, la criptodivisa de la red Ethereum, también se ha visto afectada directamente por la medida de la administración china y cede casi un 10 %, para situarse próxima a los 2.800 dólares.

Mientras el bitcoin pierde valor, el gobierno de El Salvador hace unos días anuncio la compra de 150 bitcoins más, llegando a un total de 700.

We just bought the dip.

150 new coins!

El Salvador now holds 700 coins.#Bitcoin🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 20, 2021