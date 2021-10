Derrame de petróleo en la costa de California ha provocado un “potencial desastre ecológico”

Un derrame de petróleo inició este fin de semana en la costa del sur de California, donde se derramaron unos 126.000 galones de crudo de posproducción en las aguas del Océano Pacífico.

La fuga ocurrió a unos 8 kilómetros de la costa Huntington Beach. “Actualmente, la extensión de la mancha de petróleo se estima en 5.8 millas náuticas, y va desde el muelle de Huntington Beach hasta Newport Beach”, según un comunicado de prensa de la localidad.

Los buzos han estado inspeccionando el oleoducto de 17 millas, con la esperanza de encontrar la fuente exacta del derrame, pero la fuga parece haberse detenido.

Autoridades de salud del condado de Orange emitieron un aviso pidiendo a los residentes, para que eviten las costas y han recomendado evitar el contacto con el petróleo, de lo contrario piden buscar atención médica.

El derrame ya ha provocado la muerte de aves y peces.

Oil splattered all over the sand at #HuntingtonBeach #OilSpill pic.twitter.com/ycC35kBXb6

— waterspider (@waterspider__) October 4, 2021