Reportan caída de WhatsApp, Facebook e Instagram

Usuarios de WhatsApp y de las redes sociales Facebook e Instagram reportaron este lunes fallas a nivel internacional.

Los fallos han impedido el funcionamiento por completo de la tres aplicaciones. No se puede actualizar la información ni enviar o recibir mensajes.

La página Downdetector, que registra los comentarios de los usuarios cuando falla alguna plataforma en internet, alertó inicialmente que Messenger presentaba fallas y posteriormente confirmó las caídas de las otras plataformas.

Los reportes desde diferentes países se realizaron a través de Twitter, donde además se difundieron diversos memes por la caída de dichas plataformas.

Tras más de una hora de haberse registrado el fallo, TikTok se suma a la caída de redes sociales en varias zonas del mundo. Twitter también reporta fallas en algunos puntos de Estados Unidos e Israel.

Me coming on twitter to see if instagram down related tweets i find #instagramdown pic.twitter.com/lWEWe3qhni — ✨ (@ArianaFernand_) October 4, 2021

WhatsApp, instagram y Facebook caídos….. Gracias por existir Twitter pic.twitter.com/zH4UTPZ03m — sebas (@2059Sebas) October 4, 2021

Un minuto de silencio por la caída de WhatsApp, Instagram y Facebook pic.twitter.com/4NRi8aVyMD — MazkaR*Яa Magiika ★ (QUÉDATE EN TU PINCHE CASA) (@therejectmazkra) October 4, 2021

Por fin me contesta mi crush, se cae facebook, whatsapp e instagram. pic.twitter.com/uVBkxdvD4C — Yosoykio (@yosoykio) October 4, 2021

waiting for my texts to be sent on whatsapp instagram AND messenger pic.twitter.com/EP8vMQMc59 — hanidote (@hanidote) October 4, 2021

Entrando a Twitter para ver si se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook. pic.twitter.com/P5NTclKF1T — Alex (@AlexxLobb) October 4, 2021