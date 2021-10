Esta fue la causa de la caída masiva de WhatsApp, Facebook e Instagram

Un día después de las más de seis horas de interrupción de los tres servicios de Facebook y el restablecimiento gradual para algunos usuarios, la empresa reveló cual fue la causa del fallo.

Por la interrupción del servicio, Facebook pidió disculpas por la larga interrupción y reconocieron el impacto que esto tuvo en los usuarios.

“Entendemos el impacto que tienen las interrupciones como estas en la vida de las personas y nuestra responsabilidad de mantener informadas a las personas sobre las interrupciones en nuestros servicios. Pedimos disculpas a todos los afectados y estamos trabajando para comprender más sobre lo que sucedió hoy para poder continuar haciendo que nuestra infraestructura sea más resistente “.

Según detalló la empresa en un comunicado, el fallo en las redes sociales se dio por un “cambio de configuración defectuoso” que involucró al equipo que maneja el tráfico de la red, pero que hasta el momento “no hay evidencia de que los datos del usuario estén comprometidos”.

Ayer el sitio de monitoreo de fallas en internet Down Detector registró decenas de miles de informes de fallas para cada uno de los servicios. Facebook no cargaba en absoluto; Instagram y WhatsApp eran accesibles en un inicio, pero posteriormente no cargaba ningún contenido nuevo ni enviar mensajes.