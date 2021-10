Pelea entre estudiantes terminó en tiroteo en una escuela de Texas, Estados Unidos

Cuatro personas resultaron heridas en un tiroteo registrado en una escuela secundaria en Arlington, Texas, Estados Unidos.

Autoridades locales detallaron que el tiroteo se dio luego de una pelea entre alumnos, dejando como resultado a cuatro heridos, tres de ellos fueron trasladadas al hospital y una persona que resultó herida fue atendida en el lugar.

Una víctima, un estudiante, fue sometido a una cirugía y salió con éxito. n hombre adulto, no está en cirugía pero está en una “buena posición”. Sobre la tercera víctima, Kolbye dijo que se espera que sea dada de alta pronto.

El principal sospechoso de haber iniciado el tiroteo es Timothy Simpkins, de 18 años de edad, quien ahora está bajo custodia y será acusado de tres cargos de asalto agravado con un arma mortal.

El jefe del Departamento de Policía de Grand Prairie, Daniel Scesney, anunció que los agentes habían recuperado una pistola calibre .45 luego de un tiroteo, pero advirtió que la policía no podía decir con certeza si era el arma utilizada hasta se había sometido a más pruebas.

My daughter just texted me that there was a school school shooting at Timberview H.S. In Mansfield ISD in Arlington, TX. She sent this video that’s out. Her nearby school is on lockdown also, and we hear police sirens rushing in. Police confirm there is an active shooter. Praying pic.twitter.com/m90QzZUfTz

— Nerissa Knight (@nerissaknight) October 6, 2021