Al menos 20 muertos y más de 200 heridos deja terremoto de 5.7 en Pakistán

Un terremoto de 5.7 sacudió el sur de Pakistán esta madrugada de jueves dejando una veintena de muertos y más de 200 heridos.

El gobierno ordenó la asistencia inmediata hacia la región afectada, ya muchas personas podrían estar atrapadas bajo las casas que se derrumbaron.

El suministro de electricidad fue suspendido en muchas partes de la provincia, interrumpiendo las actividades de rescate y la atención de los heridos en hospitales.

La zona más afectada fue la remota ciudad montañosa de Harnai, en Balochistán, donde las tareas de rescate se vieron dificultadas por la falta de caminos pavimentados, electricidad y cobertura móvil.

Los rescatistas de las agencias militares y civiles han sido enviados a ese distrito.

A powerful 5.7 magnitude earthquake shook parts of southwestern Pakistan early Thursday, killing at least 20 people, a local official said.

Suhail Anwar Shaheen, the deputy commissioner of the area, said at least 200 people have been hurt @PakistanUN_NY #earthquake pic.twitter.com/uezUNOeqBx

