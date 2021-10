Investigan denuncia de abuso sexual de una menor en Polideportivo de Merliot

Luego de denuncias difundidas a través de redes sociales, sobre la supuesta agresión sexual contra una atleta de la Federación Salvadoreña de Natación (FEDENATA), hechas por el progenitor de la víctima y que dieron lugar en el Polideportivo de Ciudad Merliot, el INDES reaccionó y mandó un aviso para iniciar las debidas investigaciones.

En el video que circulo por diferentes redes, se observa a un hombre que se acerca a un grupo y expone: “A mi hija de 14 años, el hermano de este tipo la tocó, abusó de ella, la tocó sexualmente, lo habían quitado y lo volvieron a restituir aquí . La federación tiene la culpa y el club también, yo no me voy a quedar callado ante un abuso contra mi hija, yo no me voy a quedar callado”, aseguró exaltado y luego se retira del lugar.

Ante la situación, el presidente del INDES; Yamil Bukele, emitió un comunicado que difundió también por redes sociales donde llamó a reunión a los padres de familia de los atletas y asegura que un aviso ya fue impuesto a la Fiscalía General de la República (FGR), al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) y ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que inicien las investigaciones de la denuncia en contra de un entrenador de natación.

Ahora el caso se encuentra en manos de las autoridades, quienes determinarán si existió o no el abuso sexual. Por su parte, el INDES aseguró que el involucrado en la situación fue separado de su cargo el pasado 11 de octubre.