Al menos seis lesionados dejó choque frontal en carretera Troncal del Norte

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 31 de la carretera Troncal del Norte, frente al cementerio Sinaí, que dejó al menos seis personas lesionadas.

Todos se trasladaban a bordo del vehículo tipo sedán y tras el impacto fueron auxiliados y trasladados a FOSALUD de Aguilares; sin embargo, familiares de las víctimas llegaron a ese centro médico y los llevaron a hospitales de Chalatenango. Todos eran originarios de Tejutla.

Tras el impacto el conducto del pick up no se le logró ubicar en la escena. Autoridades no brindaron detalles sobre la responsabilidad del siniestro.