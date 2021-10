Migrantes de la “Caravana Madre” buscan llegar a la capital de México

Un grupo de más de 1.000 migrantes de Centroamérica (salvadoreños, hondureños, guatemaltecos) y el Caribe salieron en caravana este 23 de octubre desde el sur de México en Tapachula, frontera con Guatemala, hacia Ciudad de México para solicitar asilo y estatus de refugiado.

El sábado avanzaron desde el estado de Chiapas al sureste de México y pasaron a empujones en un retén migratorio compuesto por unos 200 elementos de seguridad para llegar a la capital de mexicana.

La caravana de migrantes, al parecer la más grande antes registrada, huyen de la violencia y pobreza en sus países con la esperanza que en la capital de ese país sean escuchadas sus peticiones para regularizar su estado legal.

Los migrantes han ingresado en diferentes meses con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pero muchos aseguran han estado retenidos por hasta 8 meses sin saber si su situación de asilo -que han solicitado- avanza. “Ya no tenemos tiempo de estar encerrados acá, ya no podemos más, acá no tenemos trabajo”, asegura un migrante nicaragüense mientras camina junto a la caravana.

. Las migraciones han crecido hacia el país norteamericano desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, pero muy pocos han tenido éxito en la travesía.

La ola migratoria como esta no se veía desde hace 20 años, aseguran expertos.