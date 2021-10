Norman Quijano reaparece para juramentarse como diputado del PARLACEN

A través de una plataforma virtual realizaron este jueves la juramentación de los diputados electos para el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por El Salvador.

En el acto reapareció el prófugo de la justicia y miembro del partido ARENA, Norman Quijano, quien es acusado de cometer los delitos de fraude electora y agrupaciones ilícitas luego que investigaciones revelaran que ofreció entregar beneficios a cabecillas de pandillas si votaban por él para las elecciones presidenciales de 2014.

Quijano aseguró en Twitter el pasado 1 de mayo que se encontraba fuera de El Salvador “atendiendo un compromiso familiar” y que tenía previsto regresar pero hasta la fecha no se ha hecho presenta ante las autoridades judiciales para enfrentar el proceso en su contra.

Pese a que se giró una orden de captura en su contra, el agosto recién pasado, el magistrado destituido Carlos Sánchez favoreció a Quijano anulando la orden de captura girada en su contra por negociar con pandillas, justificando la decisión que ésta había sido girada por “temas políticos”.

Al pueblo salvadoreño le digo que no tenga la menor duda que defenderé mi inocencia hasta mi último aliento.

En el momento que sea requerido, me presentaré para dar la cara, pues como siempre lo he dicho, y quienes me conocen lo saben, soy inocente.

— Norman Quijano (@norman_quijano) May 1, 2021